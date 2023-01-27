В Минобороны Дании объяснили, почему еще не присоединились к танковой коалиции для Украины

Дания пока не будет помогать Украине танками и не присоединится к коалиции. Страна имеет в арсенале не так много единиц этой техники.

Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

У Дании есть в запасе всего 44 танка, из которых 14 сейчас базируются в балтийских странах вместе с контингентом НАТО. Еще 30 единиц находятся на территории Дании. Министр отверг возможность передачи танков, однако подчеркнул, что его страна помогает "другим способом". Он объяснил, что танки, находящиеся на вооружении Дании, нужны "не для декораций".

"Это важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками - гигантский сосед, который, как демонстрирует своими действиями, умеет нападать на соседей… Мы должны заботиться, чтобы был определенный баланс. Нам нужно и чему учить датских военных - и для этого нужно оборудование", - сказал он.

При этом глава Минобороны добавил, что пока Дания не получала от Украины официального запроса по поставке танков. По его словам, возможно, ответ Дании был бы положительным после оценки всех возможностей.

Также Эллеман-Йенсен отметил, что единственный путь для завершения войны - это поражение России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к танковой коалиции присоединились уже 12 стран.

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