Міноборони Британії відправить Україні партію спеціальних пожежних машин

За повідомленням Міністерства оборони, найближчими тижнями мають прибути машини швидкого реагування та основні пінні машини, надані Королівськими військово-повітряними силами і Пожежно-рятувальною службою оборони та урядом Уельсу.

Українська військова протипожежна служба вже провела тижневі навчання в Королівських ВПС Віттерінг на цій техніці.

Чим вони корисні

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що ці машини підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру в умовах проведеної Кремлем кампанії ракетних і безпілотних атак.

Їх доправили з різних куточків Великої Британії на військову базу в Кембриджширі, де персонал оглядає і готує їх перед відправленням в Україну.

Допомагати планують і в майбутньому

Головний пожежний офіцер Міністерства оборони Сім Некс сказав, що родина пожежно-рятувальних служб Міністерства оборони дуже пишається підтримкою фахівців, яку спеціальні служби змогли надати.

"Ми впевнені, що надане на сьогодні обладнання та пов'язане з ним навчання безпосередньо підвищать можливості пожежогасіння, оскільки ми розглядаємо додаткові можливості для підтримки української військової пожежної служби в майбутньому", - заявив Некс.

Допомога від Британії

Нещодавно Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

Також уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.