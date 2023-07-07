Минобороны Британии отправит Украине партию специальных пожарных машин

По сообщению Министерства обороны, в ближайшие недели должны прибыть машины быстрого реагирования и основные пенные машины, предоставленные Королевскими военно-воздушными силами и Пожарно-спасательной службой обороны и правительством Уэльса.

Украинская военная противопожарная служба уже провела недельные учения в Королевских ВВС Виттеринг на этой технике.

Чем они полезны

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что эти машины повысят способность страны защищать свою инфраструктуру в условиях проводимой Кремлем кампании ракетных и беспилотных атак.

Их доставили из разных уголков Великобритании на военную базу в Кембриджшире, где персонал осматривает и готовит их перед отправкой в Украину.

Помогать планируют и в будущем

Главный пожарный офицер Министерства обороны Сим Некс сказал, что семья пожарно-спасательных служб Министерства обороны очень гордится поддержкой специалистов, которую специальные службы смогли предоставить.

"Мы уверены, что предоставленное на сегодня оборудование и связанное с ним обучение непосредственно повысят возможности пожаротушения, поскольку мы рассматриваем дополнительные возможности для поддержки украинской военной пожарной службы в будущем", - заявил Некс.

Помощь от Британии

Недавно Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Также правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.