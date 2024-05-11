Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого пакету допомоги: що до нього увійшло

Допомога Україні від Британії

На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість постачання Україні прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників та ракет.

10 квітня Україна та Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю у галузі оборонного обладнання.

22 березня Міністерство оборони Великобританії оголосило про виділення 60 мільйонів фунтів стерлінгів як нову військову допомогу Україні. У цю суму входять безпілотники та засоби протиповітряної оборони.

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