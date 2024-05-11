Минобороны Британии объявило о передаче Украине крупнейшего пакета помощи: что в него вошло

Помощь Украине от Британии

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о выделении 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве новой военной помощи Украине. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

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