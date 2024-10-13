Міноборони анонсувало оновлення "Армія+": що нового з'явиться

"Армія+" це офіційний застосунок військовослужбовця ЗСУ, створений військовими для військових. До застосунку доступ мають лише чинні військові.

Цільова аудиторія на першому етапі - військові ЗСУ та ДССТУ. У майбутньому застосунок планується масштабувати на всій Сили оборони України.

Нагадаємо, що на початку місяця в "Армія+" з’явилося важливе оновлення для захисників - відтепер вони зможуть редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.

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