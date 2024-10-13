Минобороны анонсировало обновление "Армия+": что нового появится

Следующее обновление "Армия"+ получит функции обучения. А в будущем появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Так, ключевые нововведения "Армия+" будут включать:

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", - сказала Черногоренко.

"Армия+" это официальное приложение военнослужащего ВСУ, созданное военными для военных. В приложении доступ имеют только действующие военные.

Целевая аудитория на первом этапе - военные ВСУ и ГССТУ. В будущем приложение планируется масштабировать по всей Силе обороны Украины.

Напомним, что в начале месяца у "Армия+" появилось важное обновление для защитников - отныне они смогут редактировать данные, ранее не отображавшиеся в приложении.

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