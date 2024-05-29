"Міннесота" вперше здолала "Даллас" у фінальній серії Західної конференції НБА: відео

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Міннесота" – 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27); серія – 3:1

"Тімбервулвз" заволоділи ініціативою фактично з перших хвилин. Упродовж стартової чверті гості намагалися створити гандикап, щоб надалі почуватися спокійніше. Зрештою, "Міннесоті" вдалося відірватися на 7 пунктів.

Щоправда, до великої перерви "Маверікс" зуміли скоротити відставання до мінімуму. "Даллас" відіграв 5 очок, але на таку ж кількість пунктів відстав за підсумками третьої 12-хвилинки. Утім, фінальна чверть обернулася гойдалками.

У дебюті та в середині відрізку "Маверікс" вирівнювали становище (78:78, 86:86). Однак, обидві спроби господарів влаштувати спурт виявилися невдалими. Натомість "Тімбервулвз" краще провели кінцівку та розмочили рахунок у фінальній серії (1:3).

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Міннесоти" Ентоні Едвардс. Він набрав 29 очок, зробив 10 підбирань і віддав 9 передач. "Даллас" не врятував навіть тріпл-дабл Луки Дончіча – 28+15+10. Наступний матч зіграють у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці, 31 травня.