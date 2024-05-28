"Бостон" із Михайлюком у резерві став першим фіналістом сезону НБА: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Індіана" – "Бостон" – 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25); серія – 0:4

У першій половині зустрічі команди намагалися йти нога в ногу одна з одною. Якщо після стартової чверті "Селтікс" вели з +2, то після другої 12-хвилинки перевага бостонців зменшилася до одного пункту. А на старті третьої чверті "Пейсерс" вийшли вперед.

"Індіана" намагалася піти у відрив, але на піку мала лише 6-очковий гандикап. Та й цю перевагу господарі розгубили. Заново "Пейсерс" взялися до справи на початку фінальної чверті. Тепер вони відірвалися навіть на 9 пунктів.

Утім, "Бостон" краще виглядав у кінцівці протистояння. За останні три хвилини "Індіана" не виконала жодного влучного кидка, а гості видали відрізок 7:0 і здобули четверту перемогу в серії. У фіналі сезону "Селтікс" зустрінеться з переможцем протистояння "Далласа" та "Міннесоти".

Святослав Михайлюк провів матч на лаві запасних. Тим не менше, він став першим українцем в історії, який виграв Східну конференцію НБА. Також універсал "Бостона" – другий вітчизняний баскетболіст після Станіслава Медведенка у фіналі сезону.