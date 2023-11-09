"Міннесота" організувала куражну контратаку проти "Нью-Орлеана": момент дня в НБА

Підопічні Кріса Фінча просто зім'яли луїзіанців у першій половині, тож після великої перерви почали грати для власного задоволення. Це вилилося у яскраву комбінацію під завісу третьої чверті.

"Тімбервулвз" перехопили м'яч на власній половині, а Рід класно розвернувся на 360 градусів і віддав на хід Александеру-Вокеру. Той у стрибку вирішив не кидати, а віддати передачу від щита на Едвардса. Натомість атакувальний оборонець ефектно додав згори.

Стараннями цієї трійки та інших "Міннесота" здобула легку перемогу вдома (122:101). Із п'ятьма перемогами в семи поєдинках "Тімбервулвз" ідуть на 3-й сходинці Західної конференції НБА. "Нью-Орлеан" – на 8-й позиції.

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Учасник Матчу всіх зірок НБА-2023.

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.