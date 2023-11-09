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Українець Лень видав найкращий матч у сезоні НБА: відео

Сакраменто, Четвер 09 листопада 2023 09:59
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Українець Лень видав найкращий матч у сезоні НБА: відео Фото: Олексій Лень набрав 10 пунктів проти "Портленда" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень серйозно доклався до перемоги над "Портленд Трейл Блейзерс" в овертаймі протистояння в рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

30-річний українець розпочав матч на лаві запасних. Натомість у старті на позиції центрового вийшов Домантас Сабоніс. Разом із литовцем до п'ятірки потрапили Хертер, Елліс, Мюррей та Барнс.

Лень, однак, отримав шанс проявити себе. На паркеті він провів 13 хвилин. За відведений час українець встиг набрати 10 очок, зробив 6 підбирань і оформив 1 асист. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Леня позитивний – 8.

Український центровий чотири рази кидав із гри та всі його спроби виявили влучними (двоочкові). Трохи гірші справи Леня були на лінії штрафних кидків. Із п'яти спроб він реалізував лише 2 кидки з "дуги". Зате досвідчений українець виконав 2 блоки та лише одного разу сфолив.

Стараннями Леня та інших "Кінгз" дотиснули орегонів у додатковій п'ятихвилинці (121:118). Найрезультативнішим у складі "Сакраменто" став конкурент українця Сабоніс. Литовський баскетболіст зупинився за крок від тріпл-даблу (27+11+9).

До слова, напередодні "Прометей" зазнав фіаско від "Вулвз" у групі Єврокубка.

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