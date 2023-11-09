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"Миннесота" организовала куражную контратаку против "Нью-Орлеана": момент дня в НБА

Миннеаполис, Четверг 09 ноября 2023 11:59
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"Миннесота" организовала куражную контратаку против "Нью-Орлеана": момент дня в НБА Фото: Неудержимый Энтони Эдвардс набрал 26 пунктов (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавила командная работа "Миннесоты Тимбервулвз" в противостоянии с "Нью-Орлеан Пеликанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Подопечные Криса Финча просто смяли луизианцев в первой половине, так что после большого перерыва начали играть для собственного удовольствия. Это вылилось в яркую комбинацию под занавес третьей четверти.

"Тимбервулвз" перехватили мяч на собственной половине, а Рид классно развернулся на 360 градусов и отдал на ход Александеру-Уокеру. Тот в прыжке решил не бросать, а отдать передачу от щита на Эдвардса. Зато атакующий защитник эффектно прибавил сверху.

Стараниями этой тройки и других "Миннесота" одержала легкую победу дома (122:101). С пятью победами в семи поединках "Тимбервулвз" идут на 3-й строчке Западной конференции НБА. "Нью-Орлеан" – на 8-й позиции.

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец штата Джорджия, в баскетбол перешел из американского футбола. В студенческие годы выступал за "Джорджию Бульдогс".

На драфте НБА-2020 выбран под первым номером. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, оформив 15 очков со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточном дивизионе ассоциации. Участник Матча всех звезд НБА-2023.

Выбрал 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, которые умерли в течение 2015 года. Опекунами тогда восьмиклассника Эдвардса стали брат и сестра. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.

К слову, украинец Лень провел самый результативный матч сезона НБА за "Сакраменто".

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