Мінна небезпека. Українцям нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета

Правоохоронці наголошують, що у разі виявлення підозрілого предмета перш за все необхідно повідомити про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Алгоритм дій, якщо ви помітили підозрілий, схожий на вибухонебезпечний, предмет:

зберігати спокій;

за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити місце перебування предмета, або огородити його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками матерії тощо);

негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102;

у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Водночас категорично заборонено:

курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження предмета;

підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;

приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Ми вже повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

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