Мінна небезпека. Українцям нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільним нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
Правоохоронці наголошують, що у разі виявлення підозрілого предмета перш за все необхідно повідомити про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Алгоритм дій, якщо ви помітили підозрілий, схожий на вибухонебезпечний, предмет:
зберігати спокій;
за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
позначити місце перебування предмета, або огородити його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками матерії тощо);
негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102;
у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Водночас категорично заборонено:
курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження предмета;
підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Ми вже повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.