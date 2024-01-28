Минная опасность. Украинцам напомнили, что делать при обнаружении сомнительного предмета

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданским напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Правоохранители отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета прежде всего необходимо сообщить о "находке" в ГСЧС или же в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Алгоритм действий, если вы заметили подозрительный, похожий на взрывоопасный предмет:
В то же время, категорически запрещено:
Мы уже сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.
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