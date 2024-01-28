Минная опасность. Украинцам напомнили, что делать при обнаружении сомнительного предмета

Правоохранители отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета прежде всего необходимо сообщить о "находке" в ГСЧС или же в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Алгоритм действий, если вы заметили подозрительный, похожий на взрывоопасный предмет:

сохранять спокойствие;

по возможности предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;

обозначить местонахождение предмета или оградить его (досками, шестами, ветвями, веревками, кусками материи и т.п.);

немедленно сообщить о находке дежурных служб 101 и 102;

ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;

ожидать безопасного расстояния от места нахождения предмета взрывотехников или спасателей.

В то же время, категорически запрещено:

курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;

поднимать, вытаскивать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;

приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Мы уже сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.

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