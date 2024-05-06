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Мінна безпека. В Україні працює сайт для навчання дітей та дорослих

Фото: ДСНС створила сайт для навчання наймолодших (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні працює сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. За допомогою нього можна отримати базові знання з мінної безпеки, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.

Для кожного, хто проводить заняття з мінної безпеки, разом з експертами було розроблено онлайн-курс, що включає:

  • методології щодо навчання дітей мінної безпеки відповідно до віку, особливих освітніх потреб, формату навчання;
  • рекомендації зі створення емоційно безпечного середовища для дитини, в якому вона зможе спокійно та з інтересом навчатися ;
  • ідеї, матеріали, презентації для інтерактивного проведення занять онлайн та офлайн;
  • міжнародні стандарти та підходи з викладання, які допоможуть змінити поведінку на безпечну.

Наразі сайт пропонує пройти онлайн курс кільком категоріям:

Крім того, на сайті є інформація, що підлаштована під різні вікові категорії. Зокрема для дітей молодшого віку, підлітків та дорослих. Для дітей інформація подається у вигляді навчальних коміксів ігор та мультфільмів, де зрозуміло пояснюється небезпека вибухівки.

Як діяти при виявленні небезпечного предмета

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Для того, щоб мінімізувати небезпеку, варто:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

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