Минная безопасность. В Украине работает сайт для обучения детей и взрослых

В Украине работает сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. С помощью него можно получить базовые знания по минной безопасности, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.
Для каждого, кто проводит занятия по минной безопасности, вместе с экспертами был разработан онлайн-курс, включающий:
Сейчас сайт предлагает пройти онлайн курс по нескольким категориям:
Кроме того, на сайте есть информация, подстроенная под разные возрастные категории. В частности, для детей младшего возраста, подростков и взрослых. Для детей информация подается в виде обучающих комиксов игр и мультфильмов, где понятно объясняется опасность взрывчатки.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Для того чтобы минимизировать опасность, следует:
избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.
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