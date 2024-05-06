Минная безопасность. В Украине работает сайт для обучения детей и взрослых

Для каждого, кто проводит занятия по минной безопасности, вместе с экспертами был разработан онлайн-курс, включающий:

методологии обучения детей минной безопасности в соответствии с возрастом, особыми образовательными потребностями, форматом обучения;

рекомендации по созданию эмоционально безопасной среды для ребенка, в котором он сможет спокойно и с интересом обучаться;

идеи, материалы, презентации для интерактивного проведения занятий онлайн и офлайн;

международные стандарты и подходы по преподаванию, которые помогут изменить поведение на безопасное.

Сейчас сайт предлагает пройти онлайн курс по нескольким категориям:

Кроме того, на сайте есть информация, подстроенная под разные возрастные категории. В частности, для детей младшего возраста, подростков и взрослых. Для детей информация подается в виде обучающих комиксов игр и мультфильмов, где понятно объясняется опасность взрывчатки.

Как действовать при обнаружении опасного предмета

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Для того чтобы минимизировать опасность, следует: