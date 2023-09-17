Мінна безпека в Україні. ДСНС нагадали основні правила безпеки
Вторгнення Росії на території України спричинило чимало негативних наслідків, які впливають і, на жаль, ще досить довгий час будуть впливати на повсякденне життя мешканців України. Однією з основних проблем наразі залишається замінованість українських територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека.
За даними рятувальників, у населених пунктах, де велися бойові дії, сапери ДСНС щодня вилучають велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тож дорослим і дітям варто знати, як себе поводити, щоб не постраждати. Також важливо вміти розрізняти небезпечні предмети в кущах, траві, на землі. У зв'язку з цим цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
"Якщо ви побачили міну, наближатись до неї вкрай небезпечно! Одразу повідомляйте про знахідку за номером 101", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.
Раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
До того під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.
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