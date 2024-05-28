Мінна безпека під час війни: поради, як розповісти дітям про вибухонебезпечні речовини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше на вулицях знаходять вибухонебезпечні предмети та нерозірвані снаряди.
Про деталі мінної безпеки та те, як пояснити дітям про небезпеку - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт "Освіторія-медіа", сайт "Безпека.Інфо", прес-службу Міністерства з питань реітеграції тимчасово окупованих територій, прес-службу ДСНС України.
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Дітям необхідно знати, що вибуховий предмет може бути замаскований під іграшку, мобільний телефон або навіть ручку. Дитині необхідно пояснити, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна.
Окрім того, дітей можуть зацікавити протипіхотні міни-"метелики" - незвичної форми корпус виготовлений з пластику і може бути різних кольорів.
Поясніть дитині, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати відразу. Тому варто зрозуміти, що такі предмети готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком - також може містити заряд і бути небезпечним. Не можна підбирати такі "трофеї".
Вибухівка може бути захована навіть у портфелі, сумки, банки, пакунки та залишена в багатолюдних місцях. Сумку з вибухівкою від звичайної відрізнити важко. Тому бездоглядні предмети в транспорті, дворі, магазині вимагають особливої уваги. Дітям до них не слід наближатись, потрібно повідомити дорослих, які передадуть інформацію поліції.
В Україні було створено окремий сайт для дітей "Суперкоманда проти мін". Там діти можуть в ігровій формі дізнатися, які є міни та як поводитися безпечно, виявивши підозрілий предмет.
Зокрема, сайт містить комікс, який можна переглянути онлайн або завантажити у pdf-форматі.
У формі мультсеріалу історію про Суперкоманду можна переглянути на YouTube.
Характерні ознаки:
Необхідно:
Потім потрібно негайно повідомити всі оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета за телефонами: 102 - у разі виявлення підозрілого об’єкта; 101 - у разі виявлення боєприпасів або вибухонебезпечних речей.
Необхідно обов’язково дочекатися представників правоохоронних органів або ДСНС України. В цей момент треба перебувати якнайдалі від місця виявлення предмета або за будь-яким захисним укриттям та не допускати до небезпечної зони інших людей.
Категорично забороняється:
У разі загрози виникнення вибуху негайно лягти на землю у найближче заглиблене місце (канави, ями тощо) ногами до епіцентру вибуху, обличчям вниз та прикрити голову якимись речами або руками, при цьому долонями щільно закриваючи вуха та відкривши рот для урівноваження тиску.
Варто пам’ятати, що грубе порушення елементарних правил безпеки - це одна з основних причин нещасних випадків, пов’язаних із вибуховими пристроями. Саме тому дуже важливо не втрачати контроль, не піддаватися паніці, заспокоїтися та уточнити ситуацію.
У випадку, якщо вибух стався в приміщенні, то на вулицю варто виходити обережно, не торкаючись пошкоджених конструкцій та дротів. У випадку задимлення необхідно обов’язково захистити органи дихання хустинкою чи шматком тканини. При можливості - надати першу домедичну допомогу постраждалим та дочекатися прибуття представників аварійно-рятувальних служб.
У разі вибуху негайно падайте на землю, краще під прикриття. Для більшої безпеки накрийте голову руками. Якщо вам стало відомо про підготовку чи вчинення злочину, негайно повідомте про це в органи Служби безпеки чи МВС України.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські землі забруднені вибухонебезпечними предметами. Однак влада постійно займається їх розмінуванням.
Зокрема, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що наразі залучення жінок до діяльності операторів протимінної діяльності вже становить 30%, при цьому уряд прагне збільшити цей показник.
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