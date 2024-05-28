Минная безопасность во время войны: советы, как рассказать детям о взрывоопасных веществах

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Что следует рассказать детям о минной безопасности

Детям нужно знать, что взрывной предмет может быть замаскирован под игрушку, мобильный телефон или даже ручку. Ребёнку необходимо объяснить, что опасной может быть любая находка. Как бы ни было интересно, ее нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный.

Кроме того, детей могут заинтересовать противопехотные мины-бабочки - необычной формы корпус изготовлен из пластика и может быть разных цветов.

Объясните ребенку, что при обстреле некоторые снаряды могут не сработать сразу. Поэтому следует понять, что такие предметы готовы взорваться в любой момент. То, что кажется частью, обломком – также может содержать заряд и быть опасным. Нельзя подбирать такие "трофеи".

Взрывчатка может быть спрятана даже в портфеле, сумках, банках, пакетах и оставлена в многолюдных местах. Сумку со взрывчаткой от обычной отличить тяжело. Поэтому безнадзорные предметы в транспорте, дворе, магазине требуют особого внимания. Детям к ним не следует приближаться, нужно сообщить взрослым, которые передадут информацию полиции.

В Украине был создан отдельный сайт для детей "Суперкоманда против мин". Там дети могут в игровой форме узнать, какие мины и как вести себя безопасно, обнаружив подозрительный предмет.

В частности, сайт содержит комикс, который можно посмотреть онлайн или скачать в pdf-формате.

В форме мультсериала историю о Суперкоманде можно просмотреть на YouTube.

Отличия взрывных устройств от других

Характерные признаки:

предметы могут быть незнакомыми или необычными для этой обстановки или территории;

наличие звуков, звучащих от предмета (тиканье часов, сигналы через определенный промежуток времени);

наличие источников питания на механизме или рядом с ним. Это может быть батарейка, аккумулятор и т.п.;

наличие растяжки проводов или проводов, простирающихся от механизма на большое расстояние.

Как поступить, если вы обнаружили подозрительный предмет

Необходимо:

прекратить немедленно все работы в месте обнаружения предмета;

предупредить о находке других лиц, рядом и руководителей работ;

отвести на максимально безопасное расстояние (не менее 100 метров) всех находящихся поблизости людей, при этом двигаться назад нужно по своим следам;

пометить местоположение предмета, если возможно, оградить его (для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, шесты, ветки, веревки, куски яркой материи и т.п.);

если это возможно, сфотографировать предмет и место его расположения при наличии средств фото-, видеосъемки;

сохранять спокойствие и не паниковать.

Затем нужно немедленно сообщить всем оперативным службам, предоставив информацию о характерных признаках предмета по телефонам: 102 - в случае обнаружения подозрительного объекта; 101 – в случае обнаружения боеприпасов или взрывоопасных вещей.

Необходимо обязательно дождаться представителей правоохранительных органов или ГСЧС Украины. В этот момент следует находиться подальше от места обнаружения предмета или за каким-либо защитным укрытием и не допускать в опасную зону других людей.

Категорически запрещается:

брать взрывоопасный предмет в руки, хранить его, нагревать и бить по нему;

переносить, переводить, перекатывать его с места на место;

пытаться разобрать;

использовать для разведения огня, бросать, класть в огонь;

заносить в помещение;

закапывать в землю;

бросать в колодец или реку;

сдавать на металлолом;

использовать для изготовления самодельных пиротехнических средств – петард или взрывчатых пакетов.

В случае угрозы взрыва немедленно лечь на землю в ближайшее углубленное место (канавы, ямы и т.п.) ногами к эпицентру взрыва, лицом вниз и прикрыть голову какими-то вещами или руками, при этом ладонями плотно закрывая уши и открыв рот для уравновешивания давления.

Что делать, если не удалось избежать беды

Следует помнить, что грубое нарушение элементарных правил безопасности – это одна из основных причин несчастных случаев, связанных с взрывными устройствами. Поэтому очень важно не терять контроль, не поддаваться панике, успокоиться и уточнить ситуацию.

В случае если взрыв произошел в помещении, то на улицу следует выходить осторожно, не касаясь поврежденных конструкций и проводов. В случае задымления необходимо обязательно защитить органы дыхания платком или куском ткани. При возможности - оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и дождаться прибытия представителей аварийно-спасательных служб.

При взрыве немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие. Для большей безопасности накройте голову руками. Если вам стало известно о подготовке или совершении преступления, немедленно сообщите об этом в органы Службы безопасности или МВД Украины.

Разминирование в Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские земли загрязнены взрывоопасными предметами. Однако власть постоянно занимается их разминированием.

В частности, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в настоящее время вовлечение женщин в деятельность операторов противоминной деятельности уже составляет 30%, при этом правительство стремится увеличить этот показатель.

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