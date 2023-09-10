Мінлива хмарність, втім, без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на завтра

Завтра, 11 вересня, по усій території України очікується мінлива хмарність, втім без опадів. Температура повітря прогріється до +28.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність.Без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 5-10, на узбережжі морів до 13; вдень 19-24, на Закарпатті до 30", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 11 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +5 - +10, вдень +19 - +24, а в Києві - вночі +8 - +10, вдень близько +22-24.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.