Мінлива хмарність і до +16: якою буде погода завтра

В Україні у суботу, 15 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура повітря у деяких регіонах прогріється до +16 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом синоптиків, вночі та вранці Україну накриє туман. Однак опадів на території країни не очікується.
Так, на заході та півдні денна температура повітря підвищиться до +15...+16 градусів вище нуля. У центрі та північній частині країни вдень очікується 13-14 градусів із позначкою "плюс". На сході буде трохи прохолодніше – до 12 градусів тепла.
Вночі температура повітря по всій території країни, крім східної частини, опуститься до +5...+6 градусів. На сході очікуються заморозки до +2.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні скоро зміниться у бік похолодання, що природно, адже попереду зима. Перші нічні мінуси нагрянуть вже на початку листопада, ймовірний ранній сніг.
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