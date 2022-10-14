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Переменная облачность и до +16: какой будет погода завтра

Фото: в Украине в субботу, 15 октября, ожидается переменная облачность и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в субботу, 15 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром Украину накроет туман. Однако осадков на территории страны не ожидается.

Так, на западе и юге дневная температура воздуха повысится до +15...+16 градусов выше нуля. В центре и северной части страны днем ожидается 13-14 градусов с отметкой "плюс". На востоке будет немного прохладней - до 12 градусов тепла.

Ночью температура воздуха на всей территории страны, кроме восточной части, опустится до +5...+6 градусов. На востоке ожидаются заморозки до +2.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине скоро изменится в сторону похолодания, что естественно, ведь впереди зима. Первые ночные "минусы" нагрянут уже в начале ноября, вероятен ранний снег.

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