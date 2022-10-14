Переменная облачность и до +16: какой будет погода завтра

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром Украину накроет туман. Однако осадков на территории страны не ожидается.

Так, на западе и юге дневная температура воздуха повысится до +15...+16 градусов выше нуля. В центре и северной части страны днем ожидается 13-14 градусов с отметкой "плюс". На востоке будет немного прохладней - до 12 градусов тепла.

Ночью температура воздуха на всей территории страны, кроме восточной части, опустится до +5...+6 градусов. На востоке ожидаются заморозки до +2.