Мінлива хмарність, але без опадів: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За словами синоптиків, завтра в Україні без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Тому можливе погіршення видимості на дорогах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +8 +13 градусів, а на півдні Одеської області до +16. Вночі температура впаде до +4 +9 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1 +6 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Вдень температура повітря очікується в межах +10 +12 градусів. Вночі буде +6 +8 градусів.