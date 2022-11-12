Переменная облачность, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Завтра, 13 ноября, в Украине будет сухая погода. На западе и на юге ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
По словам синоптиков, завтра в Украине без осадков, но с переменной облачностью. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Поэтому возможно ухудшение видимости на дорогах.
Столбики термометров днем покажут в среднем +8 +13 градусов, а на юге Одесской области до +16. Ночью температура упадет до +4 +9 градусов, а в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны +1 +6 градусов.
Завтра в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 10 м/с.
Днем температура воздуха ожидается в пределах +10 +12 градусов. Ночью будет +6 +8 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украине выпадет первый снег.
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