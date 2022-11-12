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Мінлива хмарність, але без опадів: прогноз погоди на завтра

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Україна, Субота 12 листопада 2022 14:45
Мінлива хмарність, але без опадів: прогноз погоди на завтра Фото: у західних і південних областях завтра туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 13 листопада, в Україні буде суха погода. На заході та півдні очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За словами синоптиків, завтра в Україні без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Тому можливе погіршення видимості на дорогах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +8 +13 градусів, а на півдні Одеської області до +16. Вночі температура впаде до +4 +9 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1 +6 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Вдень температура повітря очікується в межах +10 +12 градусів. Вночі буде +6 +8 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, коли в Україні випаде перший сніг.

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