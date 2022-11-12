Переменная облачность, но без осадков: прогноз погоды на завтра

Завтра, 13 ноября, в Украине будет сухая погода. На западе и на юге ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По словам синоптиков, завтра в Украине без осадков, но с переменной облачностью. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Поэтому возможно ухудшение видимости на дорогах.

Столбики термометров днем покажут в среднем +8 +13 градусов, а на юге Одесской области до +16. Ночью температура упадет до +4 +9 градусов, а в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 10 м/с.

Днем температура воздуха ожидается в пределах +10 +12 градусов. Ночью будет +6 +8 градусов.