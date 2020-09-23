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В Минкультуры предложили ввести санкции против российских онлайн-сервисов

Автор: Максим Зайченко

В среду, 23 сентября, министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести санкции против российских онлайн-сервисов. Такое предложение внесено в связи с выходом на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries.

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Об этом Ткаченко заявил во время заседания правительства.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом", - заявил он.

Wildberries является крупнейшим российским онлайн-ритейлером. Сервис уже работает в восьми странах: Украине, России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Как писало РБК-Украина, 10 сентября Европейский союз официально продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Европарламент также призвал ЕС усилить санкции против Кремля и заблокировать газопровод "Северный поток-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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