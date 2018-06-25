В Минкультуры посоветовали усилить общественный контроль из-за нападений на ромские общины

Юраш добавил, что суды должны выносить справедливые приговоры в отношении организаторов нападений

Для предотвращения дальнейших случаев с нападениями на ромов в Украине необходимо усилить общественный контроль. Об этом сообщил директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает корреспондент РБК-Украина.

"Должны быть объединены усилия и ромских общественных организаций и независимых экспертных сред", - сообщил Юраш.

Он также добавил, что суды должны выносить справедливые приговоры в отношении организаторов нападений.

"Что нужно делать в этой ситуации? Во-первых воздействовать, чтобы реакция суда была надлежащей. Без справедливых судебных решений мы не сможем решать всю эту плоскость. Я могу называть другие случаи, когда судебные решения были мягко говоря не справедливыми и не соответствующими ситуации. На этом настаивает и госдеп США в своем отчете, где перечислено несколько судебных решений, которые по мнению международного сообщества не являются соответствующими ситуации. Это мы видим в этом контексте", - заявил Юраш.

Напомним, ранее сегодня Юраш сообщил, что в среду, 27 июня, во Львове запланировано совещание с представителями правоохранительных органов по поводу нападения на лагерь ромов.