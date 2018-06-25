У Мінкультури порадили посилити громадський контроль через напади на ромські громади

Юраш додав, що суди мають виносити справедливі вироки щодо організаторів нападів

Для запобігання подальших випадків із нападами на ромів в Україні необхідно посилити громадський контроль. Про це повідомив директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мають бути об‘єднані зусилля і ромських громадських організацій, і незалежних експертних середовищ", - повідомив Юраш.

Він також додав, що суди мають виносити справедливі вироки щодо організаторів нападів.

"Що потрібно робити в цій ситуації? По-перше впливати, щоб реакція суду була належна. Без справедливих судових рішень ми не зможемо вирішувати всю цю площину. Я можу називати інші випадки, коли судові рішення були м‘яко кажучи не справедливими і не відповідними до ситуації. На цьому наголошує і держдеп США у своєму звіті, де перераховано кілька судових рішень, які на думку міжнародної спільноти не є відповідними до ситуації. Це ми бачимо в цьому є контексті", - заявив Юраш.

Нагадаємо, раніше сьогодні Юраш повідомив, що у середу, 27 червня, у Львові запланована нарада з представниками правоохоронних органів з приводу нападу на табір ромів.