К Минкульту и ФГИУ обратились из-за приватизации Одесского завода шампанских вин

Обеспокоенность культурного сообщества города вызвали новости о предстоящем конкурсе по приватизации помещений Одесского завода шампанских вин, инициированного Фондом государственного имущества, запланированного на 1 февраля.

"Полностью понимая стремление государства в лице ФГИ решить вопрос собственности Завода, хотим напомнить всем сторонам процесса, что в комплекс Одесского завода шампанских вин входят известные исторические здания, являющиеся памятниками архитектуры, и создающие охранную зону на территории завода", - отмечают авторы обращения.

Подписанты напоминают, что на территории завода уже находится Музей современного искусства Одессы, который является одним из значительных культурных объектов Украины, и молодежный Центр экспериментального искусства MUSEON.

"В рамках этого культурного пространства, на основании договора аренды, который действителен до 2035 года, строятся пространства для театральных представлений и перформансов, выставок и экспозиций, художественных мастерских и образовательных аудиторий. Но главное - это открытое место для отдыха и культурного досуга всех одесситов и гостей нашего города. Место гордости для Одессы, без которого невозможно будет представить ни один туристический гид или экскурсионный маршрут… Мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию любым законным способом и противостоять любым попыткам украсть у Одессы и жителей города эту территорию и будущий Центр современного искусства и культуры", - отмечается в тексте.

По словам одесситов, инициатива создания в городе крупного культурного объекта объединила вокруг себя многих участников, сторонников и доноров, стремящихся продолжить работу над идеей ревитализации и реновации завода по определенному ранее плану и сценарию.

"Одесса будет сопротивляться любым попыткам и стремлениям превратить историческое здание и территорию охранной зоны в очередную строительную площадку с целью постройки здесь еще одного бизнес-центра или комплекса элитного жилья. Единственное возможное элитное назначение этого памятника архитектуры – дальнейшее развитие первого культурного хаба на всем украинском Юге и одного из самых больших в Украине", - уверены они.

По мнению авторов обращения, появление еще одного девелоперского проекта в исторической зоне Французского бульвара, вместо развития на этой территории современного культурного центра и музея современного искусства, является недопустимым, а уважение к культурному и историческому наследию должно наконец-то взять верх над коммерческими интересами строительных компаний.

Они просят Фонд госимущества внимательно отнестись к каждому участнику будущего конкурса и его целям по отношению к территории Одесского завода шампанских вин.

"Мы поддерживаем позицию Фонда государственного имущества Украины, который включил в обязательные условия выкупа этого объекта выполнение условий действующего до 2035 года договора аренды всего имущественного комплекса и сохранение на территории Завода Музея современного искусства Одессы и других культурных заведений", - добавили они.

Авторы письма обратились также к Министерству культуры и информационной политики Украины, чтобы оно до даты проведения конкурса представило свою оценку касательно перспектив приватизации имущественного комплекса завода, который включает здания, внесенные в реестр памятников архитектуры.

"Также просим рассмотреть возможность включения проекта по созданию на территории Одесского завода шампанских вин Центра современного искусства и культуры в программу "Большая реставрация", которая будет гарантией сохранения исторического наследия Одессы, реновации и ревитализации имущественного комплекса Завода именно в качестве крупного культурного и художественного центра", - говорится в обращении к руководству Министерства культуры и информационной политики Украины.