До Мінкульту та ФДМУ звернулися через приватизацію Одеського заводу шампанських вин

Занепокоєння культурної спільноти міста викликали новини про майбутній конкурс із приватизації приміщень Одеського заводу шампанських вин, який ініціював Фонд державного майна, запланований на 1 лютого.

"Повністю розуміючи прагнення держави в особі ФДМУ вирішити питання власності заводу, хочемо нагадати всім сторонам процесу, що до комплексу Одеського заводу шампанських вин входять відомі історичні будівлі, які є пам’ятниками архітектури, та створюють охоронну зону на території заводу", - зазначають автори звернення.

Підписанти нагадують, що на території заводу вже знаходиться Музей сучасного мистецтва Одеси, який є одним із значних культурних об'єктів України та молодіжний Центр експериментального мистецтва MUSEON.

"В рамках цього культурного простору, на підставі договору оренди, який дійсний до 2035 року, будуються простори для театральних вистав та перформансів, виставок та експозицій, художніх майстерень та освітніх аудиторій. Та головне – це відкрите місце для відпочинку та культурного дозвілля всіх одеситів та гостей нашого міста. Місце гордості для Одеси, без якої неможливо буде уявити жоден туристичний гід або екскурсійний маршрут… Ми залишаємо за собою право відстоювати свою позицію будь-яким законним способом та протистояти будь-яким спробам вкрасти в Одеси та мешканців міста цю територію та майбутній Центр сучасного мистецтва та культури", - наголошується в тексті.

За словами одеситів, ініціатива створення у місті великого культурного об'єкту об'єднала навколо себе багатьох учасників, прихильників та донорів, які прагнуть продовжити роботу над ідеєю ревіталізації та реновації заводу за визначеним раніше планом та сценарієм.

"Одеса буде чинити спротив будь-яким намаганням та прагненням перетворити історичну будівлю та територію охоронної зони на черговий будівельний майданчик з метою зведення тут ще одного бізнес-центру або комплексу елітного житла. Єдине можливе елітне призначення цього пам’ятника архітектури - подальший розвиток першого культурного хабу на українському Півдні та одного з найбільших в Україні", - упевнені вони.

На думку авторів звернення, поява ще одного девелоперського проекту в історичній зоні Французького бульвару, замість розвитку на цій території сучасного культурного центру та музею сучасного мистецтва, є неприпустимою, а повага до культурної та історичної спадщини має нарешті взяти гору над комерційними інтересами будівельних компаній .

Вони просять Фонд держмайна уважно поставитися до кожного учасника майбутнього конкурсу та його цілей стосовно території Одеського заводу шампанських вин.

"Ми підтримуємо позицію Фонду державного майна України, який включив до обов'язкових умов викупу цього об'єкта виконання умов чинного до 2035 року договору оренди всього майнового комплексу та збереження на території Заводу Музею сучасного мистецтва Одеси та інших культурних закладів", - додали вони.

Автори листа звернулися також до Міністерства культури та інформаційної політики України, щоб воно до дати проведення конкурсу представило свою оцінку щодо перспектив приватизації майнового комплексу заводу, що включає будинки, внесені до реєстру пам'яток архітектури.

"Також просимо розглянути можливість включення проекту зі створення на території Одеського заводу шампанських вин Центру сучасного мистецтва та культури до програми "Велика реставрація", яка буде гарантією збереження історичної спадщини Одеси, реновації та ревіталізації майнового комплексу Заводу саме як великий культурний та художній, - йдеться у зверненні до керівництва Міністерства культури та інформаційної політики України.