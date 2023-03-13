В Мінкульті пояснили, навіщо від артистів вимагають додаткові документи для виїзду за кордон

За її словами, тепер при оформленні документів на виїзд за кордон чоловіки-артисти повинні надати приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, згідно з законодавством. Це стало обов'язковим у зв'язку з тим, що деякі особи намагалися уникнути призову до Збройних Сил України.

"Те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідома військового обліку, що вона свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході, але вона повернеться, тому що в неї є обов’язок перед своєю країною", - сказала вона.

Варто зауважити, що МКІП надає артистам лише "лист сприяння" на тимчасовий виїзд за кордон. Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

Міністерство інформує осіб, які планують виїхати за кордон, про перелік необхідних документів у листі-роз'ясненні. За словами Григоренко, міністерство не надає відмов, а лише роз'яснення щодо документів, які необхідно надати для розгляду заявок.