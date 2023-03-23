UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінкульті анонсували створення меморіального військового кладовища та назвали терміни

Ілюстративне фото: у Мінкульті анонсували створення меморіального військового цвинтаря та назвали терміни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже восени цього року планують створити національне меморіальне військове кладовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка на брифінгу.

"У нас є національний комплекс "Биківнянські могили", заповідник, що стоїть на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті, місце розстріляних під сталінськими репресіями українців, поляків. І ми думаємо, що цілком доречно поряд створити і місце пошани нашим загиблим військовим ", - Заявив міністр.

За його словами, такий варіант буде найшвидшим, оскільки заповідник належить до відання МКІП. При цьому його зобов'язалися покращити.

"Це місце пам'яті бійцям-героям боротьби за незалежність логічно поєднується з вшануванням пам'яті тих, кого розстріляли під час сталінських репресій. Такий підхід дозволить це зробити вже восени цього року", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на Лисій горі планують збудувати військовий цвинтар. Таке рішення ухвалила Київська міськрада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ТкаченкоМіністерство культуриВійна Росії проти України