В Минкульте анонсировали создание мемориального военного кладбища и назвали сроки

"У нас есть национальный комплекс "Быковнянские могилы", заповедник, стоящий на выезде из Киева на Броварском шоссе. Это место памяти, место расстрелянных под сталинскими репрессиями украинцев, поляков. И мы думаем, что вполне уместно рядом создать и место уважения нашим погибшим военным", - заявил министр.

По его словам, такой вариант будет самым быстрым, поскольку заповедник относится к ведению МКИП. При этом его обязались улучшить.

"Это место памяти бойцам-героям борьбы за независимость логично сочетается с чествованием памяти тех, кого расстреляли во время сталинских репрессий. Такой подход позволит это сделать уже осенью этого года", - добавил Ткаченко.