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В Минкульте анонсировали создание мемориального военного кладбища и назвали сроки

Иллюстративное фото: в Минкульте анонсировали создание мемориального военного кладбища и назвали сроки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине уже осенью этого года планируют создать национальное мемориальное военное кладбище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко на брифинге.

"У нас есть национальный комплекс "Быковнянские могилы", заповедник, стоящий на выезде из Киева на Броварском шоссе. Это место памяти, место расстрелянных под сталинскими репрессиями украинцев, поляков. И мы думаем, что вполне уместно рядом создать и место уважения нашим погибшим военным", - заявил министр.

По его словам, такой вариант будет самым быстрым, поскольку заповедник относится к ведению МКИП. При этом его обязались улучшить.

"Это место памяти бойцам-героям борьбы за независимость логично сочетается с чествованием памяти тех, кого расстреляли во время сталинских репрессий. Такой подход позволит это сделать уже осенью этого года", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Лысой горе планируют построить военное кладбище. Такое решение утвердил Киевский горсовет.

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