В Минкульте разъяснили указ Зеленского о стандартах новостей

В инициативе президента Украины Владимира Зеленского о требованиях к новостям в СМИ речь не шла о том, что правительство будет регулировать стандарты новостей в украинских медиа. Об этом рассказал министр культуры Владимир Бородянский на странице в Facebook.

По словам Бородянского, возникло терминологическое недоразумение из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей". Он подчеркнул, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей в медиа.

"Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - пояснил он.

Бородянский добавил, что в законопроекте о требованиях к новостям в медиа планируют ввести понятие опасной информации, дезинформации и недостоверной информации.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что является очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", - написал министр.

Кроме того, правительство хочет ввести определение характера информации и обязать СМИ обозначать распространяемый конктент соответственно виду.

"Введение определений характера информации, как то новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязаностью обозначать распространяемый контент согласно того вида контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - заявил Бородянский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об урегулировании деятельности СМИ в Украине.