Мінкульт звільнив в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій після скандалу

Зауважимо, що вчора, 6 грудня, Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" і призначило виконувачем обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова.

На фоні цього в мережі розгорівся скандал. За даними ЗМІ, Биков після Революції Гідності виступав із тезами на користь кума російського диктатора Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із "Азовсталі", та відкрито підтримував держзрадника.

Зокрема, деякі ЗМІ пишуть, що замість співпраці з ЄС та НАТО, Биков пропонував втілювати "мирний план Медведчука".

Зауважимо, що сам Биков заперечив звинувачення в підтримці Віктора Медведчука та проросійській позиції. Він стверджував, що у співпраці з Центром протидії дезінформації при РНБО та стейкхолдерами долучився до формування бази даних російських агентів гібридного впливу у спорті.

Однак голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі ЗМІ заперечив участь Бикова в цьому проєкті.

Звільнення Бикова

Надвечір 7 грудня Точицький повідомив, що Бикова звільнили з посади, а його призначення було чисто технічним.

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК", - написав міністр.