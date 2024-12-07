Минкульт уволил и.о. руководителя Центра стратегических коммуникаций после скандала

Заметим, что вчера, 6 декабря, Министерство культуры и страткомуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" и назначило исполняющим обязанности директора политконсультанта Сергея Быкова.

На фоне этого в сети разгорелся скандал. По данным СМИ, Быков после Революции Достоинства выступал с тезисами в пользу кума российского диктатора Виктора Медведчука, которого в 2022 году обменяли на военнопленных с "Азовстали", и открыто поддерживал госизменника.

В частности, некоторые СМИ пишут, что вместо сотрудничества с ЕС и НАТО, Быков предлагал воплощать "мирный план Медведчука".

Заметим, что сам Быков отрицает обвинения в поддержке Виктора Медведчука и пророссийской позиции. Он утверждал, что в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации при СНБО и стейкхолдерами присоединился к формированию базы данных российских агентов гибридного влияния в спорте.

Однако глава ЦПД Андрей Коваленко в комментарии СМИ отрицал участие Быкова в этом проекте.

Увольнение Быкова

К вечеру 7 декабря Точицкий сообщил, что Быкова уволили с должности, а его назначение было чисто техническим.

"Об обсуждении в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директор уволен приказом МКСК", - написал министр.