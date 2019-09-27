Минкульт выступает за ответственность для СМИ за манипуляции

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости уголовной ответственности для СМИ за манипуляции общественным мнением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "ВВС News Украина".

По мнению чиновника, сейчас люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением.

"Сейчас так часто бывает, что люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением. Я считаю, что за манипуляцию нужно наказывать... Я не знаю пока, чем. Но если вы, журналист очень уважаемого издания, взяли средства у кого-то за то, что вы будете манипулировать общественным мнением, я считаю, что нужно уголовное дело. Это не всегда тюрьма, но давайте так: в условиях войны - это очень серьезное преступление ", - подчеркнул министр.

Также Бородянский отметил, что Суспільне должно задавать стандарт журналистики.

"Существование Суспільного телевидения... должно задавать стандарт журналистики. Существование профессиональных объединений, в которых 20, 30, 40 человек, в отношении которых все понимают, что это действительно люди, которые не уступали и не уступают принципами. И вот национальная пресс-карта, о которой мы говорили, возможно, через них должна выдаваться", - сказал он.

Министр культуры подчеркнул необходимость "механизма саморегуляции в обществе" для страны, где идет информационная, гибридная война.

"Это то, что мы должны выстраивать вместе с журналистским сообществом, обществом. Мы должны признать, что есть такая проблема. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что этого не происходит: что ботофермы не работают в Украине, что нет искажения общественного мнения", - сказал Бородянский.

Напомним, во фракции "Слуга народа" в Верховной раде 9 созыва определили круг народных депутатов, которые могут активно посещать телевизионные эфиры и предоставлять комментарии журналистам. Источник в руководстве фракции "СН" сообщил РБК-Украина, что спикерами политической силы в Верховной раде являются те народные депутаты, которые могут компетентно ответить на вопросы СМИ по поводу планов и решений фракции.

Как писало РБК-Украина, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал судебный иск в Шевченковский районный суд Киева против журналистов-расследователей программы "Схемы". В частности, он хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.