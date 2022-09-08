Минкульт высказался за демонтаж российских имперских памятников в Полтаве

Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал демонтировать российские имперские памятники в Полтаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.
Речь идет о памятниках, установленных во времена Российской империи и связанных с победой России в Полтавской битве 8 июля 1709 года над союзными войсками Украины и Швеции:
Полтавской ОВА и городскому совету рекомендуют демонтировать и убрать из публичного пространства российские имперские памятники в городе, а также рассмотреть возможность передачи их в музей.
Напомним, что в Минкульте высказались об идее демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.
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