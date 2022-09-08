RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві

Фото: Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві (novoeizdanie.com)
Автор: Дмитро Браславський

Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мова йде про пам’ятники, встановлені у часи російської імперії та пов’язані з перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції:

  • Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";
  • Пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;
  • Пам'ятник славним захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

Полтавській ОВА та міській раді рекомендують демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у місті, а також розглянути можливість передачі їх у музей.

Нагадаємо, що у Мінкульті висловилися про ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава