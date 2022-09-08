Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві

Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.
Мова йде про пам’ятники, встановлені у часи російської імперії та пов’язані з перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції:
Полтавській ОВА та міській раді рекомендують демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у місті, а також розглянути можливість передачі їх у музей.
Нагадаємо, що у Мінкульті висловилися про ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі.
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