Мінкульт відповів на пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгах: деталі

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій відреагували на одну з електронних петицій до урядовців. Йдеться про пропозицію заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис мовного активіста Олександра Леоненка в Instagram.
"Отримав офіційну відповідь від Кабінету міністрів України щодо моєї петиції з вимогою заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні, яка за три дні набрала понад 28 тисяч підписів громадян", - повідомив Леоненко у своїй публікації.
Він уточнив, що уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
"Оскільки цей орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями (стримінговими платформами) та укласти з ними договір щодо блокування російського музичного контенту на території України", - пояснив автор ініціативи.
Крім того, він опублікував лист від департаменту інформаційної політики та безпеки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, який отримав у відповідь на петицію.
У документі зазначається, що:
"Прошу всіх журналістів написати інформаційні матеріали, статті про цю відповідь. Всіх інших прошу відмічати під цим дописом наших журналістів із проханням написати матеріал, а також наших артистів. Тримаємо разом руку на пульсі, віримо в позитивне вирішення ситуації", - підсумував Леоненко.
Нагадаємо, 17 лютого на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція Олександра Леоненка заблокувати на стримінгових платформах в Україні (Apple Music, Spotify та ін.) пісні російською мовою - незалежно від національності виконавця.
Автор петиції зауважив, що для реалізації такої заборони необхідно запровадити відповідні законодавчі ініціативи, а також запропонував урядовцям "провести інформаційні кампанії, що популяризують українську музику та культуру, з метою підтримки національної ідентичності".
Крім того, Леоненко навів вичерпне обґрунтування своїх пропозицій та аргументи, "які можуть підтвердити можливість КМУ вплинути на ситуацію з російськомовною музикою на стримінгових платформах".
До такої ініціативи практично одразу долучилось чимало громадян. Вже на третій день (вдень 20 лютого), під петицією було зібрано майже 28 тисяч підписів (із 25 тисяч необхідних).
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