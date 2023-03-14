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Мінкульт про в'їзд "хороших росіян" в Україну: потрібен запобіжник

Фото: Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україні варто запровадити запобіжник на в'їзд "хороших росіян", аби уникнути інцидентів в майбутньому, як з російською пропагандисткою Євгенією Альбац.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що потрібно мати запобіжник щодо заїзду за іншими паспортами "хороших росіян". Як я розумію, на Альбац (Євгенія Альбац, російська пропагандистка, - ред.) не було накладено санкцій, тому, якщо вона в'їздила за паспортом іншої країни, то зробила це законно", - заявив Ткаченко.

Відзначимо, що мова йде про приїзд низки росіян до України, серед яких не лише пропагандистка Євгенія Альбац, а й, наприклад, російський бізнесмен Євген Чичваркін або ж російський блогер молдовського походження Нєкоглай.

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