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Мінкульт поновив скандально відсторонену очільницю "Софії Київської" Нелю Куковальську

Понеділок 23 червня 2025 15:10
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Мінкульт поновив скандально відсторонену очільницю "Софії Київської" Нелю Куковальську Фото: Неля Куковальська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Нелю Куковальську після скандалу призначили генеральною директоркою Національного заповідника "Софія Київська". Вона займає цю посаду вже понад 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби заповідника.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький 20 червня підписав наказ про поновлення Нелі Куковальської на посаді. Попередній контракт закінчується сьогодні, 23 червня.

Мінкульт поновив скандально відсторонену очільницю &quot;Софії Київської&quot; Нелю Куковальську
Наказ про призначення Нелі Куковальської генеральним директором Національного заповідника "Софія Київська" (facebook.com/SophiaKyiv)

У заповіднику зазначають, що цей крок став "перемогою державницького та патріотичного підходу" в розв'язанні ситуації, яка викликала великий резонанс у суспільстві, фаховому середовищі та міжнародній спільноті.

Колектив подякував за підтримку Президенту України Володимиру Зеленському, Першій леді Олені Зеленській, Верховній Раді, громадським і міжнародним організаціям, діячам культури, медіа та українським військовим.

Відсторонення Куковальської

Зазначимо, 24 квітня Міністерство культури тимчасово відсторонило Куковальську від виконання обов’язків і ініціювало перевірку її роботи. Зокрема, йшлося про ефективність використання майна, бюджетних коштів та дотримання вимог контракту. Відтоді колектив закладу неодноразово публічно виступав на підтримку Куковальської.

Зокрема 230 працівників "Софії Київської" звернулись до президента із проханням захистити заповідник від тиску Мінкульту та поновити контракт із гендиректоркою Нелею Куковальською. У міністерстві тим часом тривала перевірка через проведення весілля на території заповідника. Жінка назвала звинувачення безпідставними й заявила про тиск.

Детально про відсторонення Нелі Куковальської та гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство культури София Киевская
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