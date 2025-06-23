Минкульт восстановил скандально отстраненную руководительницу "Софии Киевской" Нелю Куковальскую

Нелю Куковальскую после скандала назначили генеральным директором Национального заповедника "София Киевская". Она занимает эту должность уже более 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы заповедника .

Коллектив поблагодарил за поддержку Президента Украины Владимира Зеленского, Первую леди Елену Зеленскую, Верховную Раду, общественные и международные организации, деятелей культуры, медиа и украинских военных.

В заповеднике отмечают, что этот шаг стал "победой государственного и патриотического подхода" в решении ситуации, которая вызвала большой резонанс в обществе, профессиональной среде и международном сообществе.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий 20 июня подписал приказ о восстановлении Нели Куковальской в должности. Предыдущий контракт заканчивается сегодня, 23 июня.

Отстранение Куковальской

Отметим, 24 апреля Министерство культуры временно отстранило Куковальскую от исполнения обязанностей и инициировало проверку ее работы. В частности, речь шла об эффективности использования имущества, бюджетных средств и соблюдения требований контракта. С тех пор коллектив заведения неоднократно публично выступал в поддержку Куковальской.

В частности 230 работников "Софии Киевской" обратились к президенту с просьбой защитить заповедник от давления Минкульта и возобновить контракт с гендиректором Нелей Куковальской. В министерстве тем временем продолжалась проверка из-за проведения свадьбы на территории заповедника. Женщина назвала обвинения безосновательными и заявила о давлении.

Подробно об отстранении Нели Куковальской и гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко - в материале РБК-Украина.

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