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Кабмін змінив правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 25 років

Вівторок 31 грудня 2024 15:45
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Кабмін змінив правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 25 років Ілюстративне фото: Кабмін змінив правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 25 років (facebook.com/zahidnuykordon)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Відтепер, для виїзду за кордон вищезгаданій категорії необхідні:

  • довідка, що була видана командиром військової частини, керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони;
  • військово-обліковий документ.

Перетин кордону в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні запроваджено посилений контроль на державному кордоні для забезпечення безпеки. Водночас діють обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, за винятком певних категорій, що передбачені законом.

Кордон залишається відкритим для жінок, дітей, осіб з інвалідністю та інших категорій, що не підлягають призову. В'їзд гуманітарної допомоги та міжнародної підтримки також організовано в умовах особливого режиму. Нещодавно Кабінет міністрів постановив, що для перетину кордону відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Тим часом у Верховній Раді пропонують зняти заборону на перетин кордону для українців, які є студентами іноземних навчальних закладів.

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