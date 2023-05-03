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Мінкульт передав у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври

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Київ, Середа 03 травня 2023 10:45
Мінкульт передав у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври Фото: Мінкульт передав у користування 16 корпусів Лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври. Пам'ятки перебувають у задовільному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відомства Олександра Ткаченка в Telegram.

Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.

Мінкульт передав у користування заповідника "Києво-Печерська Лавра" 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:

  • келії Гостинного двору (корпус № 55),
  • будинок господарський (корпус № 60),
  • лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68),
  • келії Гостинного двору (корпус № 69),
  • келії Гостинного двору (корпус № 58),
  • келії Гостинного двору (корпус № 71),
  • сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а),
  • корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, водонапірна вежа).

Мінкульт передав у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври

Фото: Мінкульт передав у користування 16 корпусів Лаври (t.me/otkachenkokyiv)

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

Після довгих блокувань корпусів Лаври вірянами комісія Мінкульту розпочала перевірку та опис майна і виявила пошкодження.

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