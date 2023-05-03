Мінкульт передав у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври. Пам'ятки перебувають у задовільному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відомства Олександра Ткаченка в Telegram.

Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.

Мінкульт передав у користування заповідника "Києво-Печерська Лавра" 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:

келії Гостинного двору (корпус № 55),

будинок господарський (корпус № 60),

лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68),

келії Гостинного двору (корпус № 69),

келії Гостинного двору (корпус № 58),

келії Гостинного двору (корпус № 71),

сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а),

корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, водонапірна вежа).

Фото: Мінкульт передав у користування 16 корпусів Лаври (t.me/otkachenkokyiv)

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

Після довгих блокувань корпусів Лаври вірянами комісія Мінкульту розпочала перевірку та опис майна і виявила пошкодження.

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