Минкульт хочет отменить перенос выходных дней из-за двух праздников: названы даты

Ткаченко рассказал, что в сентябре в его ведомстве активно обсуждался вопрос о возможном прекращении перенесений выходных на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако данное нововведение будет касаться только двух дат.

Речь идет о 8 марта и 1 мая. Министр пояснил, что если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то они не будут переноситься на ближайшие будние дни.

"Это комплексный вопрос по всем праздникам и официальным, и неофициальным. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", - уточнил министр.

Каких праздников не коснутся нововведения

"Все остальные традиционные праздники: Новый год, Рождество, Пасха, Троица - остаются так, как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", - подчеркнул министр культуры и информационной политики.

В заключение Ткаченко добавил, что официального финального документа по этому вопросу пока нет.