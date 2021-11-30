Мінкульт хоче скасувати перенесення вихідних днів через два свята: названо дати

Ткаченко розповів, що у вересні в його відомстві активно обговорювалося питання про можливе припинення перенесень вихідних на будній день, якщо свято припадає на суботу або неділю. Однак дане нововведення стосуватиметься тільки двох дат.

Йдеться про 8 березня і 1 травня. Міністр пояснив, що якщо ці свята припадуть на суботу або неділю, то вони не будуть переноситься на найближчі будні дні.

"Це комплексне питання по всіх святах і офіційним, і неофіційним. Серед них було обговорення того, що тільки два свята, мова йде не про перенесення свята, а про перенесення вихідних. Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському Союзі не було наступного дня вихідного", - уточнив міністр.

Яких свят не торкнуться нововведення

"Всі інші традиційні свята: Новий Рік, Різдво, Великдень, Трійця – залишаються так, як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", - підкреслив міністр культури та інформаційної політики.

На закінчення Ткаченко додав, що офіційного фінального документа з цього питання поки немає.