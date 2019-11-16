Мінкульт визначився з кандидатом на посаду мовного омбудсмена

Фото: Тетяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

На сьогодні відомі імена двох кандидатів на цей пост

Міністерство культури, молоді і спорту України пропонує призначити мовним омбудсменом завкафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що Мінкульт вніс кандидатуру Монахової на розгляд Кабінету міністрів.

Тетяна Монахова у 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури". У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстоутворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. Мечникова.

Нагадаємо, у вересні комісія від секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини обрала Тараса Креміня кандидатом на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Зазначимо, ще одного кандидата має подати Міністерство юстиції.

Посада мовного омбудсмена передбачена так званим "мовним законом", який набрав чинності 16 липня 2019 року.