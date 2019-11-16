ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінкульт визначився з кандидатом на посаду мовного омбудсмена

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 14:58
Мінкульт визначився з кандидатом на посаду мовного омбудсмена
Фото: Тетяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

На сьогодні відомі імена двох кандидатів на цей пост

Міністерство культури, молоді і спорту України пропонує призначити мовним омбудсменом завкафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що Мінкульт вніс кандидатуру Монахової на розгляд Кабінету міністрів.

Тетяна Монахова у 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури". У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстоутворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. Мечникова.

Нагадаємо, у вересні комісія від секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини обрала Тараса Креміня кандидатом на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Зазначимо, ще одного кандидата має подати Міністерство юстиції.

Посада мовного омбудсмена передбачена так званим "мовним законом", який набрав чинності 16 липня 2019 року.

У Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа
Новини України Міністерство культуриязыкомбудсмен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся