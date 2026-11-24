Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства культури № 1648 від 23 листопада 2026 року.

Згідно з документом, для отримання статусу підприємство, установа чи організація має відповідати щонайменше одному із затверджених критеріїв.

Окремо визначили порядок для кінематографічної галузі. Рішення про надання статусу критично важливих підприємствам у цій сфері ухвалюватиме Державне агентство України з питань кіно. Для цього агентство має створити відповідну комісію.

Новий наказ скасовує попередні документи Мінкульту, якими затверджували критерії у 2025-2026 роках. Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Які вимоги встановили для культурних установ, кіновиробників і видавців

Для державних установ та організацій у сфері культури передбачили кілька підстав для отримання статусу.

Серед них - наявність національного статусу, збереження державної частини Музейного фонду України, участь у реалізації політик Мінкульту, надання грантової підтримки коштом держави або забезпечення діяльності державних художніх колективів.

Окремі вимоги стосуються кінематографічної галузі. Зокрема, претендувати на статус зможуть організації, які протягом попереднього календарного року провели щонайменше 500 кінопоказів у 10 або більше областях України.

Водночас не менше ніж 20% цих показів мають бути некомерційними. Йдеться про заходи для військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій глядачів.

Також серед критеріїв для кінематографічних підприємств:

виробництво національного фільму коштом державного бюджету за результатами мистецького конкурсу;

розробка інноваційних продуктів і технологій для кінематографії, унікальність яких підтверджена патентом або іншим охоронним документом;

створення українськомовних адаптованих субтитрів для людей із порушеннями слуху та аудіоописів для людей із порушеннями зору щонайменше для 30 повнометражних фільмів.

Ще одна умова стосується досвіду роботи підприємства. Воно має працювати у сфері виробництва, розповсюдження та демонстрування фільмів не менше трьох років. За останні два роки компанія повинна виробити щонайменше один національний повнометражний або чотири короткометражні фільми.

Замість цього підприємство може підтвердити розповсюдження щонайменше шести національних повнометражних фільмів в Україні або за кордоном. Ще один варіант - проведення чотирьох культурно-мистецьких заходів за межами країни з показами українського кіно.

Окремі вимоги встановили для видавців. Статус зможуть отримати підприємства, які протягом останніх 12 місяців реалізували щонайменше два проєкти зі створення, промоції та збуту книжкових видань як національного креативного продукту.

При цьому видавці мають забезпечити представлення цих проєктів щонайменше у восьми областях України або двох інших країнах.

Ще один критерій передбачили для підприємств, які працюють не менше двох років і беруть участь у реалізації основних завдань, функцій та політик Мінкульту. Для отримання статусу їм знадобиться погодження Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Які медіа та інформаційні підприємства зможуть отримати статус

В інформаційній сфері серед критеріїв визначили наявність у підприємства національного статусу, роботу у сфері іномовлення або суспільних аудіовізуальних медіасервісів.

Також на статус можуть претендувати компанії, які щомісяця виробляють патріотичний та суспільно важливий аудіовізуальний контент для телеканалів або забезпечують трансляцію матеріалів у межах телемарафону "Єдині новини #UAразом".

Зокрема, йдеться про виробників, які щомісяця створюють для телемарафону щонайменше 10 годин контенту загальною вартістю від 1 млн гривень.

Критеріям також відповідають підприємства, які надають послуги, пов'язані з виробництвом або трансляцією марафону. Це можуть бути технічні, творчі, редакційні та інші послуги, якщо їхня вартість становить від 1 млн гривень щомісяця.

Серед інших підстав для отримання статусу в інформаційній сфері:

виготовлення офіційних друкованих видань органів державної влади та місцевого самоврядування;

надання аудіовізуальних сервісів із щонайменше 100 телеканалами вітчизняного виробництва та середньомісячним чистим доходом від 500 тис. гривень;

створення проєктів і творів у межах ініціативи президента України зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна";

участь друкованих медіа в інформаційних кампаніях на визначених територіях за умови накладу від 1 тис. примірників;

виготовлення за попередній календарний рік щонайменше 100 тис. примірників шкільних підручників або 2 тис. підручників шрифтом Брайля;

зберігання в резервному фонді від 2 млн примірників підручників і посібників.

Отже, нові критерії охоплюють широкий перелік підприємств у сфері культури та інформації. Для кожного напряму передбачили окремі вимоги - від кількості кінопоказів і виданих книжок до обсягів телевізійного контенту та друку шкільних підручників.